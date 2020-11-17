В Могилевской области проживает более 1,6 тыс. человек ВИЧ-положительным статусом

В нашем регионе проживает 1678 человек с ВИЧ-положительным статусом. Об этом сообщили в Могилевском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Собеседники добавили, что в Беларуси за весь период наблюдения зарегистрировано более 30 тыс. случаев ВИЧ-инфекции, из них 2101 выявлен в Могилевской области. Превалирующим путем передачи ВИЧ-инфекции является половой. На его долю приходится 77,9% всех случаев. В 19,4% инфицирование произошло при инъекционном употреблении наркотических веществ. Наибольшее количество случаев ВИЧ-инфекции отмечено в возрастной группе 30-39 лет. С 1987 года среди ВИЧ-инфицированных пациентов умерло 365 человек, из них в 4 терминальной стадии - 153.

В Могилевской области обеспечена максимальная доступность к консультированию и тестированию на ВИЧ-инфекцию, подчеркнули в центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Пройти добровольное тестирование на ВИЧ-инфекцию, в том числе анонимно и бесплатно, можно в любом учреждении здравоохранения, располагающем процедурным кабинетом. Получить консультацию можно по телефонам «горячей линии»: 8 (0222) 71-65-83, 8(0222) 74-10-68.

Также на базе общественных некоммерческих организаций функционируют анонимно-консультационные пункты, предоставляющие услуги по консультированию и тестированию наиболее уязвимых к ВИЧ-инфекции групп населения (потребители инъекционных наркотиков, женщины, вовлеченные в секс-бизнес и др.).

Кроме того, в аптечной сети РУП «Белфармация» в продаже имеются экспресс-тесты по слюне. Информацию о их наличии в продаже и стоимости модно получить на сайте www.tabletka.by. Следует помнить, что самотестирование по слюне является предварительным этапом и не может обеспечить постановку диагноза - для этого необходимы подтверждающие тесты в учреждениях здравоохранения.

Все ВИЧ-позитивные пациенты в Беларуси, состоящие на диспансерном наблюдении, получают лекарственные препараты для антиретровирусной терапии бесплатно. Своевременно начав лечение и следуя всем указаниям врача, люди, живущие с ВИЧ, могут прожить долгую и полноценную жизнь, рассказали собеседники.

Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Основная его цель – донести важность борьбы с ВИЧ-инфекцией, распространить информацию о профилактике для предотвращения новых случаев инфицирования, способах лечения, продемонстрировать солидарность всех стран и поддержать людей, которые столкнулись с данным заболеванием. Символом этого дня является красная лента, которая обозначает поддержку, сострадание и надежды на будущее без ВИЧ-инфекции.

Каждый год Всемирная кампания проходит под девизом, отражающим аспекты эпидемии и направления профилактического вмешательства. В этом он звучит как «Международная солидарность, общая ответственность».

В преддверии Всемирного Дня борьбы со СПИДом во всех областях Беларуси по инициативе специалистов санитарно-эпидемиологической службы и учреждений здравоохранения при поддержке неправительственных организаций, волонтеров, СМИ проводятся информационно-просветительские мероприятия: выставки, конкурсы, выступления в прямом эфире. При организации мероприятий, отдается приоритет просвещению молодежи, особое внимание уделяется возрастной категории старше 35 лет.

Могилевский областной исполнительный комитет