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В Могилевской области после проверки КГК к ответственности привлечены 30 работников здравоохранения

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В Могилевской области после проверки КГК к ответственности привлечены 30 работников здравоохранения

В Могилевской области после проверки КГК к ответственности привлечены 30 работников здравоохранения. 

На заседании коллегии КГК Могилевской области рассмотрены результаты контроля эффективности использования государственных средств и имущества в сфере здравоохранения. В целом в регионе система здравоохранения функционирует стабильно: обеспечен ввод в эксплуатацию ряда значимых для региона объектов строительства, значительно улучшено состояние материально-технической базы отдельных медучреждений.

Вместе с тем есть необходимость принять дополнительные меры по укомплектованию учреждений квалифицированными кадрами, повышению качества медицинского обслуживания населения. В учреждениях не в полной мере обеспечивается эффективное использование медоборудования, имеются проблемные вопросы с его ремонтом и обслуживанием, допускаются нарушения при использовании бюджетных средств и осуществлении закупок.

По результатам контроля КГК в бюджет восстановлено свыше Br425 тыс., за допущенные нарушения к различным видам ответственности привлечены 30 работников здравоохранения. По итогам заседания заинтересованным внесен ряд предложений, их реализация взята на контроль.

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