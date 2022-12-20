В Могилевской области после проверки КГК к ответственности привлечены 30 работников здравоохранения.

На заседании коллегии КГК Могилевской области рассмотрены результаты контроля эффективности использования государственных средств и имущества в сфере здравоохранения. В целом в регионе система здравоохранения функционирует стабильно: обеспечен ввод в эксплуатацию ряда значимых для региона объектов строительства, значительно улучшено состояние материально-технической базы отдельных медучреждений.

Вместе с тем есть необходимость принять дополнительные меры по укомплектованию учреждений квалифицированными кадрами, повышению качества медицинского обслуживания населения. В учреждениях не в полной мере обеспечивается эффективное использование медоборудования, имеются проблемные вопросы с его ремонтом и обслуживанием, допускаются нарушения при использовании бюджетных средств и осуществлении закупок.

По результатам контроля КГК в бюджет восстановлено свыше Br425 тыс., за допущенные нарушения к различным видам ответственности привлечены 30 работников здравоохранения. По итогам заседания заинтересованным внесен ряд предложений, их реализация взята на контроль.