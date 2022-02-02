В Могилевской области почти 40% контрактов заключено с медработниками на срок от 3 до 5 лет

В сфере здравоохранения Могилевской области почти 40% контрактов заключено с медработниками на срок от 3 до 5 лет. Об этом рассказал председатель Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Виктор Суслов.

"Профсоюзами уделяется должное внимание продлению трудовых отношений по контрактной форме найма, своевременному письменному уведомлению сторон о намерении продлить или прекратить трудовые отношения, - отметил Виктор Суслов. - Мониторинг показывает, что закрепленные в коллективных договорах и улучшающие положение работников нормы в большинстве организаций выполняются в полном объеме, а сроки продления и перезаключения контрактов определяются с учетом профессиональных и деловых качеств работника, его стажа и возраста".

В организациях здравоохранения области в 2021 году на условиях контрактов были оформлены почти 31,7 тыс. работников. Из числа заключенных контрактов: на 1 год - 28,5%, от 1 до 3 лет - 32,7%, от 3 до 5 лет - 38,8%.

По словам Виктора Суслова, определена защитная функция профсоюза при расторжении контракта. Так, увольнение социально незащищенных работников (инвалидов, одиноких и многодетных родителей, матерей, имеющих ребенка-инвалида) по истечении срока контракта производится только с предварительного согласия профсоюзного комитета, если на прекращении трудовых отношений настаивает наниматель. Наиболее актуальным вопросом является ограничение возможности увольнения до истечения срока действия контракта.