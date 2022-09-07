В Могилевской области по требованию санэпидемслужбы ликвидировано почти 550 несанкционированных свалок

Санэпидслужба Могилевской области обеспечивает контроль за выполнением ведомствами, предприятиями и организациями требований законодательства в части благоустройства и санитарного содержания территорий. За январь –август обследовано 55 549 территорий и объектов и на 16 088 из них (или 29%) выявлены нарушения.

– По итогам надзора вынесено 396 постановлений о наложении штрафа, – уточнили в отделении коммунальной гигиены Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. – Для устранения нарушений требований санэпидзаконодательства руководителям организаций и предприятий выдано 4502 предписания, рекомендации. Ликвидировано 544 несанкционированные свалки. К дисциплинарной ответственности привлечено 100 виновных лиц, действия или бездействие которых и привели к нарушениям.

Любовь Соловьева, СБ