В Могилевской области парк школьных автобусов пополнят в новом учебном году 33 единицы транспорта

Об этом во время августовской педагогической конференции в Могилеве сообщил начальник главного управления по образованию облисполкома Андрей Заблоцкий.

«В новом учебном году предусмотрено приобретение 33 школьных автобусов, 8 из которых уже поступили в районы, - отметил Андрей Заблоцкий. - Приобретение транспорта связано со своевременным обновлением парка школьных автобусов, а также обеспечением безопасного и бесперебойного подвоза обучающихся в сельской местности».

До конца года в учреждениях образования планируется обустроить 28 кабинетов трудового обучения и 43 кабинета биологии, закупить 25 3D-принтеров. Особое внимание уделено укреплению материально-технической базы пищеблоков учреждений образования: закупаются пароконвектоматы, холодильники, плиты, жарочные шкафы, посудомоечные машины, а также другое технологическое оборудование.

На выполнение ремонта спортивных площадок учреждений образования в 2022 году направлено более Br400 тыс. бюджетных средств. Повсеместно завершились покраска и ремонт спортивного оборудования, нанесение и обновление разметки на беговых дорожках, приведены в порядок ямы для прыжков, проведены приемочные испытания спортивного оборудования. Отремонтировано асфальтовое покрытие на беговых дорожек и спортивных площадок в 17 учебных заведениях.

Начальник управления также подчеркнул, что государством принимаются все меры по улучшению условий для организации образовательного процесса. Так, в этом году на текущие и капитальные ремонты учреждений общего среднего образования выделено почти на четверть больше бюджетных средств (Br11,4 млн). Причем наряду с этими ассигнованиями на подготовку учреждений образования к новому учебному году активно привлекаются средства от приносящей доходы деятельности, а также шефская и спонсорская помощь (более Br3,2 млн).

БЕЛТА