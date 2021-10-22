В Могилевской области отраслевой профсоюз перечислил организациям здравоохранения Br13,3 тысяч

В Могилевской области отраслевой профсоюз перечислил с начала года учреждениям здравоохранения региона Br13,3 тыс. спонсорской помощи. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в областной организации профсоюза работников здравоохранения.

Средства направлены на укрепление материально-технической базы Шкловской центральной районной больницы, областной станции переливания крови, специализированного Дома ребенка, областного противотуберкулезного диспансера, областных клинической и детской больниц.

"В ближайшее время также будет оказана спонсорская помощь Могилевской больнице скорой медицинской помощи на сумму Br2,1 тыс., - отметили в областном комитете. - Деньги пойдут на приобретение аквадистиллятора для выполнения лабораторных анализов в связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с COVID-19".

На оказание материальной помощи по длительной болезни за 9 месяцев текущего года из фонда помощи областной организации отраслевого профсоюза направлено Br4,8 тыс. Также работникам медучреждений области на удешевление стоимости путевок в профсоюзные санатории выделено Br34 тыс. материальной помощи.