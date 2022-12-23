В Могилевской области обрушились кровли трёх зданий

В Могилевской области обрушились кровли двух сельскохозяйственных зданий и одного жилого дома - МЧС рекомендует очищать кровли от снега во избежание несчастных случаев.

Как сообщили в МЧС, 22 декабря в 10.30 поступило сообщение об обрушении кровли телятника на территории молочно-товарной фермы ОАО «Головенчицы» в д.Головенчицы Чаусского района.

- На момент обрушения в телятнике находилось 100 голов телят, люди в здании отсутствовали. В результате обрушения пострадавших животных и людей нет. Животные переведены в соседнее помещение МТФ, - отметили в ведомстве.

Причина обрушения и предварительные сроки восстановления устанавливаются. Рассматриваемые версии обрушения: ветхость строительных конструкций и снеговая нагрузка.

В 11.00 поступило сообщение об обрушении кровли двухквартирного жилого дома в д.Черневка Дрибинского района. Одна из квартир не жилая, во второй проживает 52-летняя женщина с мужем. На момент происшествия в доме находилась одна хозяйка.

В результате обрушения кровли несущие конструкции дома не повреждены. Указанные граждане будут временно проживать у родственников. Предполагаемая причина обрушения – снеговая нагрузка.

Днем 22 декабря обрушилась кровля зерносклада в д. Мышковичи Кировского района. На момент обрушения в здании склада находилось 300 тонн семян зернобобовых культур и 400 тонн пшеницы.

- Вопрос о восстановление объекта находится на рассмотрении у собственника, - отметили МЧС. - Зерно перевозится в соседний склад. Причина обрушения и предварительные сроки восстановления устанавливаются. Рассматриваемая версия обрушения: ветхость строительных конструкций и снеговая нагрузка.

По материалам Mogilevnews