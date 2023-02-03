В Могилевской области оборудуют пять спортивных площадок по социальному проекту «Спорт для всех»

В Могилевской области в этом году оборудуют пять спортивных площадок по социальному проекту "Спорт для всех" при поддержке Президентского спортивного клуба. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель начальника управления спорта и туризма Могилевского облисполкома Вадим Брежезинский.

По его словам, создание бесплатной инфраструктуры позволит приобщить широкие слои населения к занятиям физической культурой и спортом. В этом году проектом предусмотрена установка в регионе пяти многофункциональных силовых площадок со специальным резиновым покрытием, в следующем - оборудование еще 20. Такие комплексы будут включать в себя баскетбольную площадку, зону для людей с ограниченными возможностями (брусья, турники, гимнастические кольца), несколько видов тренажеров для воркаута и выполнения физических упражнений, в том числе шведскую лестницу, рукоход, боксерскую грушу, турник-велосипед, приспособления для жима и пресса.

"Это будет современная, безопасная и комфортная площадка для занятий физической культурой и спортом, где можно будет заниматься круглогодично, - отметил Вадим Брежезинский. - В ближайшее время решится вопрос, в каких районах установят эти многофункциональные спортивные комплексы".

Республиканский социальный проект по поддержке спорта и здорового образа жизни "Спорт для всех" Президентского спортивного клуба реализуется с 2021 года при содействии местных исполнительных и распорядительных органов. Его цель - сделать занятия спортом более доступными для широкой аудитории и вовлечь население в воркаут-движение, которое позволяет поддерживать хорошую физическую форму и проводить досуг с пользой. В Могилевской области в 2023 году проект будет реализован впервые.

Всего на территории региона установлено и функционирует 44 воркаут-площадки, в том числе 30 из них расположены в 14 районных центрах, 10 - в Могилеве и 4 - в Бобруйске. На сегодня в области насчитывается 315 спортивных площадок, предназначенных для занятий физкультурой и спортом всех возрастных категорий. В этот перечень также входят хоккейные коробки, скейт- и воркаут-площадки. Кроме того, во втором полугодии 2022 года сданы 6 мини-футбольных площадок в Осиповичах, Глуске, Черикове, Шклове, Мстиславле и Дрибине.