В Могилевской области названы лучшие сотрудники органов внутренних дел за 2022 год

26января в Музее истории Могилева состоялась торжественная церемония награждения сотрудников и подразделений ОВД области, признанных лучшими по итогам оперативно-служебной деятельности за 2022 год.

Начальник УВД Могилевского облисполкома генерал-майор милиции Игорь Щербаченя открыл мероприятие, отметив, что подведение итогов в таком формате стало уже доброй традицией. «Следование милицейским ритуалам, бережное отношение к прошлому не только сохраняет и укрепляет единство органов внутренних дел Могилевской области, но и позволяет нам успешно справляться с любыми задачами. Каждый из вас на деле доказал свой профессионализм, поэтому именно вы – в числе лучших сотрудников органов внутренних дел нашего региона. За каждой наградой стоит огромный труд: ваш, вашего коллектива, терпение ваших родных и близких. Благодарю вас за добросовестное исполнение служебных обязанностей! Успехов вам в службе, новых побед и свершений на благо нашего Отечества – Республики Беларусь», - добавил Игорь Владимирович. Затем руководитель милиции Могилевщины вручил ряд наград сотрудникам, достигшим высоких показателей в служебной деятельности – нагрудные знаки «За выдатную службу», «За адзнаку», «За самаадданую службу» I и II степени, Грамоты и Благодарности МВД, а также очередные специальные звания - «подполковник милиции», «лейтенант милиции» и «младший лейтенант милиции».

Слаженная и профессиональная работа всего коллектива, начиная от простого сотрудника и заканчивая начальником, дает продуктивный результат и является залогом успеха. Так, ценными подарками и памятными сувенирами были награждены руководители подразделений, признанные лучшими за 2022 год, например – отдел уголовного розыска Октябрьского РОВД г. Могилева, группа по борьбе с экономическими преступлениями Шкловского РОВД, отдел по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Бобруйского горисполкома, инспекция по делам несовершеннолетних Дрибинского РОВД, оперативно-дежурная служба Мстиславского РОВД, группа по гражданству и миграции Бобруйского РОВД, группа кадров УВД Бобруйского горисполкома и ряд других.

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Игорь Владимирович вручил Почетные грамоты УВД и памятные сувениры сотрудникам, признанным лучшими по профессии за 2022 год, а также победителям смотра-конкурса профессионального мастерства среди молодых сотрудников. Все они получили памятные подарки.

Завершилось мероприятие памятным фотографированием.

Елена Игнатова, фото автора,

видео Владимира Синкевича