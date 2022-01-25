В Могилевской области названы лучшие сотрудники органов внутренних дел за 2021 год

Вчера в Музее истории Могилева состоялась торжественная церемония награждения сотрудников ОВД области, признанных лучшими по итогам оперативно-служебной деятельности за 2021 год. Начальник УВД Могилевского облисполкома генерал-майор милиции Игорь Владимирович Щербаченя открыл мероприятие, отметив, что каждый из участников офицерского собрания на деле доказал свой профессионализм, поэтому находится в числе лучших сотрудников органов внутренних дел нашего региона. «Уверен, что это особенно почетно для молодых милиционеров, начинающих свой служебный путь. Подведение итогов в таком формате проводится уже много лет и стало для нас доброй традицией. Следование милицейским ритуалам, бережное отношение к прошлому не только сохраняет и укрепляет единство органов внутренних дел Могилевской области, но и позволяет нам успешно справляться с любыми задачами. Благодарю вас за проделанную работу, профессионализм и высокие результаты в служебной деятельности», - отметил Игорь Владимирович.

Слаженная и профессиональная работа всего коллектива, начиная от простого сотрудника и заканчивая начальником, дает продуктивный результат и является залогом успеха. Так, ценными подарками и памятными сувенирами были награждены руководители подразделений, признанных лучшими по результатам оперативно-служебной деятельности за 2021 год, например - отдел уголовного розыска Могилевского РОВД, отделение по борьбе с экономическими преступлениями Могилевского РОВД, отделение по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Октябрьского РОВД г.Могилева, отделение охраны правопорядка и профилактики Круглянского РОВД, инспекция по делам несовершеннолетних Хотимского РОВД, оперативно-дежурная служба УВД Бобруйского горисполкома, уголовно-исполнительная инспекция Ленинского РОВД г.Могилева, группа кадров Кричевского РОВД, отделение по гражданству и миграции Горецкого РОВД и другие.

Также Игорь Владимирович вручил Почетные грамоты УВД и памятные сувениры сотрудникам, признанным лучшими по профессии за 2021 год. Кроме того, руководитель милиции Могилевщины наградил переходящим Почётным призом имени Дмитрия Степановича Вольского руководителя отделения ГАИ Белыничского РОВД, признанного лучшим подразделением государственной автомобильной инспекции.

За высокие результаты в раскрытии преступлений, проявленную профессиональную инициативу и обеспечение высокой эффективности труда переходящим Почётным призом имени Федора Яковлевича Околиты награжден капитан милиции Наумов Кирилл Алексеевич, участковый инспектор милиции отделения охраны правопорядка и профилактики Белыничского РОВД.

Также за высокие спортивные достижения переходящим Почетным призом имени Николая Ивановича Подшиваленко награжден коллектив Октябрьского РОВД г.Могилева.

Кроме того, Игорь Владимирович вручил и погоны «младшего лейтенанта милиции» сотруднику Кличевского РОВД. А победители смотра-конкурса профессионального мастерства среди молодых сотрудников были награждены Дипломами и ценными подарками.

Елена Игнатова, фото автора,

видео Владимира Синкевича, ОИОС УВД

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