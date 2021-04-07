Понять и определить вектор профилактических усилий в области пожарной безопасности помогает четкий анализ произошедших трагедий и причин, по которым они произошли. Позади три месяца 2021-го. Для спасателей Бобруйщины, впрочем, как и для всех огнеборцев Могилевской области, они стали крайне непростыми.

О чем же говорят цифры. В Могилевской области наблюдается рост пожаров и гибели людей от них. За 3 месяца этого года в области произошло 254 пожара, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2020. Погибло в области 47 человек, за три месяца прошлого года - 25 человек.

Стоит отметить, что сильный рост пожаров приходится на сельскую местность и составляет 85%. Гибель людей на пожарах в сельской местности возросла на 200%.

Основными причинами возникновения возгораний стали:

неосторожное обращение с огнём;

нарушение правил устройства и эксплуатации отопительного оборудования;

нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

МЧС напоминает простые правила, которые помогут сохранить вашу жизнь и имущество.

ПЕЧИ: не перекаливайте, не используйте для розжига печи ЛВЖ и ГЖ, не оставляйте печки без внимания; не доверяйте топку детям, защитите пол притопочным листом.

ЭЛЕКТРО: не пользуйтесь самодельными обогревателями, избегайте перегруза сети, выключайте все электроприборы (кроме холодильника), уходя из дома.

ДЕТИ: спрячьте подальше спички и зажигалки, мелкие предметы и моющие средства, не позволяйте играть возле окон, на водоемах, обучайте правилам поведения дома и на улице.

Не курите в постели!

Установите пожарный извещатель! В случае задымления он оповестит громким звуковым сигналом.

Берегите себя и свое жилище. При пожаре звоните на номер 112.