В Могилевской области на этой неделе к работе приступят около 470 молодых педагогов

Около 470 молодых специалистов приступят на этой неделе к работе в учреждениях образования Могилевской области.

"Мы ожидаем в этом году 468 молодых специалистов - на 30 человек больше, чем в прошлом, - отметил Андрей Заблоцкий. - Более 40% из этого числа получат первое рабочее место в учреждениях образования сельской местности. Для закрепления молодых педагогов в этих учебных заведениях будут приняты определенные меры, в том числе обеспечение их жильем и помощь в налаживании быта. По традиции у каждого специалиста будет свой наставник, который поможет адаптироваться к новому рабочему месту".

По словам начальника главного управления, на сегодня в учреждениях образования региона самыми востребованными остаются специалисты физико-математического цикла. "К сожалению, на физико-математический факультет идет не так много молодых людей: для поступления требуются серьезные знания, а учится по этому профилю достаточно сложно, - подчеркнул он. - В этом году вузы недобрали на физмат абитуриентов. Выпуск также недостаточный, а спрос на этих специалистов высокий. Стране нужны инженеры и технари, профессионалы своего дела".

В регионе стараются сохранить высококвалифицированные кадры физико-математического профиля и не отказывают опытным педагогам, вышедшим на пенсию, в рабочих местах. Помимо специалистов в точных науках, учреждения образования нуждаются в учителях обслуживающего и технического труда. "В перспективе, через 2-3 года, в специалистах трудового обучения также возникнет острая необходимость", - заключил Андрей Заблоцкий.