В Могилевской области на 20% увеличили затраты на охрану труда в организациях здравоохранения

Затраты на охрану труда в организациях здравоохранения Могилевской области возросли почти на 20%. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в областной организации профсоюза работников здравоохранения.

"Создание здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах - основная забота нанимателя и профсоюза, - отметили в отраслевом профсоюзе. - Именно поэтому затраты на мероприятия по охране труда в организациях здравоохранения Могилевской области постоянно увеличиваются. Так, за первое полугодие 2022 года на эти цели выделено почти Br6,4 тыс., или на 17,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего денег ушло на приобретение санитарной одежды - почти Br5 тыс. Также средства направлялись на закупку средств индивидуальной защиты, бесплатное обеспечение молоком, проведение мероприятий по повышению квалификации работников по вопросам охраны труда".

Для предотвращения несчастных случаев на производстве, а также с целью создания безопасных условий на рабочих местах отраслевым профсоюзом оказывалась практическая и методическая помощь организациям в вопросах охраны труда. За полугодовой период выданы представления на устранение 25 нарушений, а также рекомендации на ликвидацию более 90 нарушений норм и правил по охране труда. Более того, в сентябре этого года для организаций здравоохранения области запланировано проведение обучающего семинара по охране труда.