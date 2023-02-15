В Могилевской области молодежь запустила в соцсетях флешмоб с поздравлением воинов-афганцев. Инициатива стала частью акции "Пусть память говорит", рассказала начальник управления идеологической работы главного управления идеологической работы и по делам молодежи Могилевского облисполкома Наталья Дашкова.

"Акция "Пусть память говорит" в честь 34-й годовщины со дня вывода советских войск из Афганистана организована впервые и пройдет во всех регионах Могилевской области, - отметила Наталья Дашкова. - В ее программу войдут торжественные митинги и возложения цветов к памятным знакам. Во время таких мероприятий будут организованы живые колонны с фотографиями воинов-афганцев, в память о погибших зажгутся лампады".

Кроме того, к акции активно присоединилась молодежь - повсеместно в учебных заведениях прошли встречи с ветеранами боевых действий. Сами ребята инициировали патриотический флешмоб в социальных сетях и мессенджерах. Так, желающие снимают небольшие видеоролики мирной тематики и дарят своим родственникам и знакомым, служившим в Афганистане. Видеоряд дополняется поздравлениями с Днем памяти воинов-интернационалистов и комментариями о важности сохранения мира и спокойствия. Ролики сопровождаются хештегом #ПустьПамятьГоворит и размещаются в интернете.

По словам Натальи Дашковой, в первую очередь инициатива направлена на патриотическое воспитание подрастающего поколения. "Именно через такие акции мы можем научить молодых людей чтить память о доблестных страницах истории нашей страны, уважать подвиги и самоотверженность своих соотечественников, понимать ценность мирной и созидательной жизни", - заключила она.

По материалам belta.by.