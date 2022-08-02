В Могилевской области четыре работника сельхозпредприятия слили и продали около 230 л дизтоплива

В Могилевской области четверо работников сельхозпредприятия слили и продали около 230 л дизтоплива. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

Двум механизаторам и двум водителям одного из хозяйств Могилевского отделения БЖД инкриминировано хищение полученного ими дизельного топлива. Уголовное дело возбуждено могилевским транспортным прокурором после изучения материалов доследственной проверки.

Согласно материалам уголовного дела, в июне 2022 года во время полевых работ злоумышленники слили из закрепленных за ними транспортных средств дизельное топливо, которое реализовали там же своему знакомому. Общее количество похищенных нефтепродуктов составило не менее 230 л.

Противоправные действия квалифицированы как присвоение имущества группой лиц по предварительному сговору. Для организации предварительного расследования уголовное дело передано в Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета.