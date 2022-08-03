В Могилевской области бустерную вакцинацию против COVID-19 прошли более 111 тысяч человек

В Могилевской области бустерную вакцинацию прошли более 111 тысяч человек, сообщили в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, пишет СБ.

— Законченный курс вакцинации против COVID-19 прошли уже более 690 тысяч человек, или более 70 процентов населения региона, — добавили в центре. — Среди работников отдельных профессий (медицинские работники, работники системы образования, социальной защиты и др.), а также среди лиц, имеющих риск тяжелого течения заболевания, охват первичной вакцинацией составляет более 80 процентов. Однако иммунный ответ, который формируется на первичный курс вакцинации, у каждого человека индивидуален как по силе, так и по длительности. Одинаково для всех одно — сила иммунного ответа со временем угасает. Чтобы обеспечить организму высокую защиту от инфекции, предотвратить риск тяжелого течения болезни, осложнений, летального исхода, необходимо поддерживать высокий уровень иммунного ответа. Для этого и необходима дополнительная (бустерная) вакцинация.

Бустерная вакцинация против COVID-19 проводится через 6 и более месяцев после основной (первичной) вакцинации. Для этого в нашей стране используются вакцины «Спутник Лайт», «Гам-КОВИД-Вак» или иные имеющиеся вакцины в соответствии с инструкциями к их применению.

— На сегодняшний день не установлено значение защитного уровня антител против COVID-19, поэтому, принимая решение о бустерной вакцинации, необходимо ориентироваться не на уровень антител, а на время, прошедшее после вакцинации, — уточнили в центре. — Более напряженный иммунитет поможет защитить от тяжелого течения заболевания, что важно в условиях появления новых штаммов вируса.

Специалисты напомнили, что на фоне сохраняющегося относительного эпидемиологического благополучия в Беларуси Всемирная организация здравоохранения отмечает рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в США и в странах ЕС. Складывающаяся ситуация требует принятия мер по поддержанию высокого уровня коллективного иммунитета, в том числе посредством проведения поддерживающей (бустерной) вакцинации. Для ее прохождения необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства.