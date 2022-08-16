В Могилевской области более 5 тыс. жителей ежедневно получают бустерную прививку от COVID-19

В Могилевской области бустерной вакциной уже привиты более 221 тыс. человек, или почти 33% прошедших полный курс вакцинации. Ежедневно прививку получают более 5 тыс. жителей региона, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный государственный санитарный врач области Светлана Нечай.

На сегодня в Могилевской области наблюдается рост заболеваемости респираторными инфекциями. Всего заболели порядка 3,7 тыс. человек - плюс 10% к уровню предыдущей недели. Активизировалась и заболеваемость COVID-19. За прошедшие 7 дней она выросла на 40%. Однако это не те цифры, которые были в разгар распространения коронавирусной инфекции: за последние три дня лабораторное подтверждение получили 40 случаев.

Ситуация остается управляемой: комплексный подход в борьбе с заболеваемостью приносит хорошие результаты. Так, высокий процент привитых от COVID-19 способствует разрыву эпидемиологических цепочек, минимизирует распространение заражения и его клинические проявления. На сегодня пациенты с подтвержденной инфекцией восстанавливают здоровье дома, находясь на амбулаторном лечении, и значительно реже нуждаются в госпитализации. Намного реже заболевшие отмечают потерю вкуса и обоняния.

По словам Светланы Нечай, этому также способствует широкий охват кампанией по иммунизации молодежи в возрасте от 12 до 17 лет, отдельных уязвимых и подверженных более высоким рискам заражения категорий - людей старше 60 лет, пациентов с хроническими заболеваниями, беременных, а также медицинских, фармацевтических и педагогических работников. Например, бустерную вакцину получили уже около 70% медработников области и порядка 78% соцработников. Показатель среди людей с хроническими заболеваниями - 57%. Кроме того, ревакцинацию прошли около 93% проживающих в домах-интернатах закрытого типа. И это принципиально важный момент.

Повышенное внимание - учреждениям образования, ведь с завершением отпускной кампании и началом нового учебного года ожидается подъем заболеваемости. Студенты и школьники с сентября возвращаются в учебные классы и аудитории, начинают формироваться новые коллективы, что сопровождается активным обменом возбудителями респираторных инфекций. Педагоги также находятся в зоне риска, однако высокий процент иммунизации дает основания полагать, что серьезного ухудшения эпидемиологической ситуации не предвидится. Так, ревакцинацией охвачены более половины работников учреждений образования от необходимого количества. На это обращается особое внимание при оценке готовности заведений к новому учебному году.

Светлана Нечай отмечает, что вакцинация остается самым надежным способом обезопасить себя и окружающих от COVID-19, ведь создание коллективного иммунитета делает вирус низковирулентным и позволяет предотвратить негативные последствия пандемии. В настоящее время уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией снизился до минимальных значений - это самое благоприятное время для бустерной вакцинации, которая защитит организма к сезонному подъему заболеваемости. Однако не стоит забывать о средствах неспецифической профилактики - гигиене рук, использовании антисептиков и средств защиты органов дыхания в местах массового скопления людей, где невозможно соблюдать дистанцирование.