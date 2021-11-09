В Могилевской области более 36% нераскрытых мошенничеств относятся к вишингу

В Могилевской области более 36% нераскрытых за 10 месяцев мошенничеств относятся к вишингу. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

"За 10 месяцев текущего года из общего числа нераскрытых мошенничеств 36,4% совершены с применением техник вишинга. В большинстве случаев злоумышленники выдают себя за сотрудников банка и говорят, что на счету жертвы обнаружена подозрительная активность. Они просят предоставить банковские реквизиты либо перевести денежные средства на резервный и, соответственно, безопасный счет, который сами сообщают жертве", - отметили в управлении уголовного розыска

На одну из таких уловок попалась 53-летняя жительница Могилевской области. Женщине на Viber поступил телефонный звонок с абонентского номера российского оператора сотовой связи. Звонившая представилась сотрудницей Национального банка Беларуси и сообщила потерпевшей, что неизвестное лицо на ее имя оформляет в различных банках кредиты. Чтобы это предотвратить, необходимо оформить кредиты в тех же банках и перевести денежные средства на предоставленный счет для аннулирования кредитов, взятых мошенниками. Поддавшись на уловку злоумышленницы, потерпевшая оформила кредиты в трех банках на общую сумму Br14,7 тыс., которые перевела на предоставленный счет.