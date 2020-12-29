В Могилеве выбрали делегатов на VI Всебелорусское народное собрание

На прошедшей сегодня сессии Могилевского городского Совета депутатов выбраны делегаты на VI Всебелорусское народное собрание. Об этом сообщил председатель городского Совета депутатов Максим Гурин.

"На сессии одним из важнейших вопросов был выбор делегатов на Всебелорусское народное собрание. Нами избрано 36 человек: 24 депутата городского Совета и 12 - областного, - отметил Максим Гурин. - Все эти люди принимали активное участие в работе общественных приемных, диалоговых площадок. Они знают, какие проблемы сейчас волнуют наших жителей, они же занимались сбором инициатив и предложений от жителей города. Потому на ВНС каждый из них приедет уже с готовыми идеями, которые будут озвучены на таком высоком уровне".

По словам Максима Гурина, на Всебелорусском народном собрании будут прорабатываться все самые важные вопросы, которые помогут вывести развитие страны на новый уровень. "Одним из важных аспектов успешного развития любого государства остается экономическая составляющая. Ведь, чем успешнее работает экономика, тем лучше будет состояние других сфер жизни. Пандемия в этом году показала, что чем эффективнее работают производства и наполняется бюджет, тем больше появляется возможностей для быстрого перепрофилирования и снабжения всем необходимым учреждений здравоохранения. Наши успехи в будущем нужно не только сохранить, но и приумножить", - подчеркнул Максим Гурин.

Всебелорусское народное собрание - важный этап в развитии государства. "Здесь будут не только подводиться итоги прошедшей пятилетки, но и будет принята стратегия развития государства на ближайшее будущее. Я, как депутат, рассчитываю, что будут проработаны вопросы повышения роли местного управления и самоуправления, расширения их полномочий в социально-экономической и других сферах", - отметил Максим Гурин.

Нельзя обойти стороной и патриотическое воспитание молодежи. "Необходимо помнить прошлое и строить будущее с опорой на историческую память. Мы должны уметь делать выводы и продолжать развивать мирную Беларусь, основываясь на опыте наших предков. И Всебелорусское народное собрание станет тем необходимым этапом, который поможет грамотному развитию страны с учетом современных реалий", - подчеркнул председатель городского Совета депутатов.