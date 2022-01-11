В Могилеве стартовал областной этап республиканской олимпиады по учебным предметам

С сегодняшнего дня в Могилеве проходит третий (областной) этап республиканской олимпиады по учебным предметам. Об этом сообщили в главном управлении по образованию Могилевского облисполкома.

Интеллектуальные соревнования проходят на базе учреждений образования областного центра и закончатся 14 января.

Как рассказали собеседники, олимпиады организованы в привычном формате с соблюдением всех необходимых санитарно-гигиенических норм.

Состязания проходят по 18 учебным предметам. Свои знания продемонстрируют около 1тыс школьников и лицеистов города и области.

По результатам третьего этапа будет определен состав команды Могилевской области для участия в республиканской олимпиаде по учебным предметам.

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