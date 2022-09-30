В Могилеве раскрыли подробности преступной схемы должностных лиц ОАО «Моготекс»

Следователи Могилева раскрыли подробности преступной схемы должностных лиц ОАО «Моготекс».

Как сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова, директор по производству вступила в преступный сговор с руководителем отделочной фабрики и в течение 8 месяцев давала подчиненным работникам незаконные указания о завышении реальных результатов финансово-хозяйственной деятельности фабрики.

- Установлено, что подложные документы служили основанием для начисления премий. Сумма причиненного ущерба составила более 32 тысяч рублей. Обвиняемые вернули всю сумму, полученную преступным путём. Им предъявлено окончательное обвинение и применена мера пресечения в виде личного поручительства, - рассказала Татьяна Старосотникова.

mogilevnews.by