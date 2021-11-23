В Могилеве погиб водитель, который не справился с управлением автомобиля

22 ноября в 7 часов 40 минут на проспекте Мира 53-летний могилевчанин, двигаясь на автомобиле Great Wall Hover со стороны улицы Гришина в направлении улицы Королева, не справился с управлением, в результате чего автомобиль врезался в дерево, а затем в световую опору.

Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.

Госавтоинспекция призывает водителей к предельной осторожности при управлении транспортом. Температурные перепады, дождь и, как следствие, – непривычная скользкость проезжей части – негативно сказываются на дорожной безопасности. Поэтому водителям весьма важно учитывать все эти факторы, выбирать оптимальную скорость движения, увеличить дистанцию, контролировать боковой интервал с движущимся рядом транспортом и избегать резких маневров.

По материалам Управления ГАИ УВД Могилевского облисполкома

Видео: СК Беларуси