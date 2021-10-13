В Могилеве по вине нетрезвого водителя травмирован ребенок

ДТП произошло 12 октября в 18.48 на ул.Космонавтов как сообщает УВД Могилевского облисполкома.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 69-летний местный житель управлял автомобилем Toyota Corolla. В районе дома №8 он столкнулся с остановившимся впереди на запрещающий сигнал светофора автомобилем Volkswagen Golf. Последний от удара покатился вперед и столкнулся со стоящим впереди Ford Mondeo.

В результате ДТП 4-летний пассажир Volkswagen с травмами доставлен в больницу.