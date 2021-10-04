В Могилеве открылась фотовыставка о детях с инвалидностью в школе

В могилевском парке в Подниколье открылась мобильная выставка под открытым небом «Просто дети в школе». Она рассказывает об успехах шести школьников с инвалидностью из разных городов Беларуси, их друзьях-одноклассниках, родителях и учителях.

Каждый житель и гость города может познакомиться с историями детей, которые учатся в обычных школах, дружат со сверстниками, мечтают о будущей профессии и чувствуют, что их понимают и принимают.

Выставочный проект проходит в рамках информационной кампании «Просто дети в школе», которая направлена на изменение отношения к праву детей с инвалидностью на качественное образование и социальную инклюзию и реализуется Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), Министерством образования Республики Беларусь при финансовой поддержке правительства Российской Федерации.

– Равное отношение ко всем детям, в том числе к детям с инвалидностью, – важный шаг на пути к инклюзивному обществу, где каждый чувствует себя ценным, имеющим права и возможности наравне со всеми, – отмечает Представитель ЮНИСЕФ в Беларуси Таня Радочай.

У каждого из героев фотовыставки свои способности. Семен из Барановичей играет на гитаре, Маша из Минска рисует картины, Ангелина из Могилева поет песни на языке жестов, Кристина из Витебска много читает, Платон из Гомеля разбирается в гаджетах, а Егор из Гродно увлекается игрой в шашки. Кто-то из детей приходит в школу самостоятельно, кому-то необходим сопровождающий, ходунки или инвалидная коляска. Но для детей это не преграда – все они успешно учатся вместе со сверстниками, с интересом ходят в школу и принимают участие в концертах и конкурсах.

В фокусе фотовыставки не только школьники с инвалидностью. Инклюзия затрагивает всех участников образовательного процесса. Учителя и другие работники школы, друзья-одноклассники и родители – такие же герои проекта, ведь благодаря их поддержке дети с инвалидностью успешно учатся, а школы становятся дружественными для каждого ребенка.

Ангелина учится в школе № 9 в Могилеве. С детства девочка плохо слышит, но понимать и взаимодействовать с миром ей помогают два слуховых аппарата. Ангелина любит лепить из пластилина, танцевать, выступать вместе с коллективом жестового пения.

– Когда нам предложили поучаствовать в фотопроекте, мы с радостью согласились, – рассказывает Нина Алексеевна, бабушка Ангелины. – Решили, пусть люди узнают, что дети с инвалидностью такие же, как и все. Они могут учиться в школе, получать знания, дружить с одноклассниками. Мое желание, чтобы такие проекты проходили чаще и все знали: какой бы диагноз ни был у ребенка, он в первую очередь остается ребенком.

Фотовыставка о школьных буднях детей с инвалидностью «Просто дети в школе» пробудет в Могилеве до 11 октября, а после переедет в Гомель. До ноября экспозиция посетит все областные центры страны.

За дополнительной информацией о выставке обращайтесь, пожалуйста, к руководителю отдела коммуникаций ЮНИСЕФ в Беларуси Кристине Дулевич по электронной почте kdulevich@unicef.org или по номеру +375296520759.