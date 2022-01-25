В Могилеве образована областная комиссия по референдуму

Областная комиссия по референдуму образована в Могилеве. Соответствующее решение принято сегодня на совместном заседании Могилевского облисполкома и Президиума Могилевского областного Совета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко отметил, что по состоянию на 22 января завершено выдвижение представителей в состав областной комиссии по референдуму. "На сегодня зарегистрировано 17 документов. По календарному плану последний день образования комиссии - 25 января, поэтому с точки зрения регламента соблюдены все требования Избирательного кодекса", - подчеркнул он.

"В соответствии с избирательным законодательством на территории Могилевской области создано 25 территориальных и областная комиссия по проведению референдума, - отметил начальник главного управления организационно-кадровой работы облисполкома Сергей Иванов. - Сегодня проведено совместное заседание Могилевского облисполкома и областного Совета депутатов, на котором вынесен вопрос о создании областной комиссии по проведению референдума. Кандидатов много, выдвиженцы были от политических партий, общественных объединений, трудовых коллективов, граждан путем подачи заявлений".

В результате путем открытого голосования из 17 кандидатов в состав областной комиссии отобрано 13. При голосовании члены совместного заседания отдавали приоритет кандидатам, которые имеют солидный жизненный и профессиональный опыт, зарекомендовали себя с положительной стороны, а также ранее работали в составе областных и территориальных комиссий. "Это действительно достойные люди, которые проведут это важное политическое мероприятие на высоком организационном уровне", - подчеркнул Сергей Иванов.

Данный состав позволит в полном объеме обеспечить выполнение функций, возложенных на комиссию Избирательным кодексом. Проведение первого заседания областной комиссии по референдуму назначено на 26 января.

Областная комиссия организует проведение республиканского референдума, контролирует, как исполняются требования Избирательного кодекса и других актов законодательства о референдуме на территории области, руководит деятельностью районных и участковых комиссий, выполняет другие функции.

Референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь назначен на 27 февраля.