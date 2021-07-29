В Могилеве изберут областного лидера ОО “БРСМ”

2 августа в Могилеве под слоганом «Сила в единстве» в формате открытого диалога состоится VII Могилевская областная отчетно-выборная Конференция Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи».

Участниками мероприятия станет актив БРСМ – порядка 250 делегатов из всех уголков Могилевской области. Кроме того, в работе Конференции запланировано участие руководства области, члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Дмитрия Воронюка.

Во время конференции подведут итоги деятельности за отчетный период, изберут руководящие, в том числе контрольные, органы, лидера Могилевской областной организации БРСМ, а также делегатов 44-го съезда БРСМ, которые будут представлять интересы различных категорий молодежи. В центре внимания молодежи – обсуждение стратегии развития молодежной организации до 2025 года.

Стоит отметить, что за 3,5 года под эгидой Могилевского областной организацией БРСМ реализованы масштабные молодежные проекты «Мой двор – моя забота» (благоустройство детских площадок), «Добрые дела тебе, моя малая родина!» (благоустройство криниц), интернет-конкурсы «Женщины Могилевщины», «Вместе ради жизни», «Прошлое, настоящее, будущее...», «Первое слово – МАМА», благотворительная акция «Братья наши меньшие» и многое др.

Молодежными стройками были объявлены в 2020 году – поликлиника в расчетно-планировочном образовании №2 жилого района «Казимировка» г.Могилева для обслуживания взрослого и детского населения; в 2021 – кардиотерапевтический корпус на территории УЗ «Могилевская областная клиническая больница». В составе 807 студенческих отрядов различных профилей трудоустроено 9819 человек.

В рамках волонтерского движения БРСМ «Доброе Сердце» волонтерами было благоустроено 126 святынь (республиканская благотворительная акция «Восстановление святынь Беларуси»), помощь была оказана 5825 детям (республиканские благотворительные акции «Чудеса на Рождество» и «В школу с Добрым Сердцем»).

В 2020 году на республиканском конкурсе «Волонтер года» волонтеры одержали победу в номинации «Личный вклад», победителем стала учащаяся 4-го курса Социально-гуманитарного колледжа Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова Анастасия Гончарова, а также лучшим был признан волонтерский отряд «Дорогою добра» ( СШ № 4 г. Осиповичи).

В 2020 году финал Республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села» получил прописку на Могилевщине. Стоит отметить, что за отчетный период Могилевская область успела трижды попасть в тройку победителей данного проекта: 2019 год –семья Федотовых (Кировский район) заняла первое место, в 2020 – семья Скотниковых из Шкловского района стала третьей, а в 2021 году семья Погодиных из Круглянского района вернула в Могилевскую область звание победителей проекта. Всего за отчетный период в конкурсе по области приняло участие 243 молодых семьи.

За отчетный период республиканский молодежный проект «100 идей для Беларуси» собрал более 89 проектов со всех регионов Могилевской области в сферах медицины, энергетики, биоиндустрии, агропромышленных, строительных, химических, информационно-коммуникативных технологий рационального природопользования и защиты от чрезвычайных ситуаций. В 2021 году Могилевская область завоевала 5 наград в номинациях «Агропромышленные технологии и производство», «Общество, экономика и социальная сфера» и «Национальная безопасность и обороноспособность, защита от чрезвычайных ситуаций».