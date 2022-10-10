В Могилеве эксперты помогли установить мужчину, подозреваемого в краже денег у пожилой женщины

Закупившись в магазине продуктами питания, 70-летняя могилевчанка направилась домой. Поскольку она проживает в доме без лифта на 5-м этаже, то обычно просит знакомых поднести ей сумку до квартиры. В тот день знакомых в магазине она не встретила и обратилась с просьбой о помощи к неизвестному мужчине. Чтобы отблагодарить его, потерпевшая купила банку пива.

Дойдя до квартиры, женщина пригласила помощника в дом, где он, сидя на кухне, выпил баночку пива и удалился.

Вечером же хозяйка обнаружила пропажу своего кошелька со 150 рублями, который она оставила в прихожей на тумбочке. О происшествии женщина заявила в органы внутренних дел, на место прибыла следственно-оперативная группа. В совершении кражи потерпевшая подозревала своего гостя, так как больше к ней никто не приходил, однако имени его она не запомнила и внешность описать не могла.

В ходе осмотра места происшествия специалист Государственного комитета судебных экспертиз на банке из-под пива изъял следы пальцев рук. При проверке по дактилоскопическим учетам установлено, что следы оставлены ранее судимым за кражу 42-летним могилевчанином.

Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.

Ирина Рачковская, официальный представитель управления ГКСЭ по Могилевской области