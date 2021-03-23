В Могилеве бобруйчанин вытащил чужое имущество из сумки

В оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД г. Могилева с заявлением обратился 41-летний могилевчанин, который рассказал, что неизвестный похитил у него портмоне, паспорт, военный билет и другие документы на общую сумму в 30 белорусских рублей. Инцидент произошел вблизи одного из продуктовых магазинов по улице Гришина: незнакомец вытащил имущество из сумки, которая весела на плече у заявителя, а после скрылся в неизвестном направлении.

Сотрудники отдела уголовного розыска Ленинского РОВД г. Могилева выяснили обстоятельства произошедшего, а также тот факт, что к случившемуся, причастен 41-летний, ранее уже судимый за кражу житель города Бобруйска. Выяснилось, что мужчина путешествовал по всей Республике Беларусь, периодически промышляя случайными кражами у незнакомых ему на улицах людей. Изначально владелец документов думал, что он утерял свое имущество, однако после вспомнил, как рядом с ним на протяжении долгого времени стоял незнакомый мужчина, показавшийся ему подозрительным, хотя необходимости в этом не было: улица возле магазина в вечернее время была пуста.

Сейчас похищенное изъято и возвращено благодарному владельцу. Как сообщили в отделе уголовного розыска Ленинского РОВД г. Могилева, в отношении фигуранта описанного инцидента возбуждено уголовное дело, следователями дана правовая оценка.