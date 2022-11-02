В МНС разъяснили, для кого действуют льготы при уплате налога на квартиру

Начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский после пресс-конференции "Актуальные вопросы уплаты имущественных и транспортного налогов физическими лицами в 2022 году" пояснил, как уплачивается налог на недвижимость после отмены льготы по одной квартире, сообщает пресс-служба МНС.

В этом году произошли изменения в системе налогообложения, в первую очередь в налоге на недвижимость. Андрей Ковалевский отметил, что больше всего обсуждений вызвала отмена льготы по одной квартире, которая направлена на выравнивание условий налогообложения недвижимости. "Если ранее налог на недвижимость платили только граждане, которые владели двумя и более квартирами, то с текущего года все граждане, у которых в собственности находится одна квартира, должны оплачивать этот налог, - рассказал он. - При этом объекты коммерческой недвижимости (офисные здания, производственные помещения) не освобождаются от уплаты налога любой категорией плательщиков, а для многодетных семей сохранены льготы по любому количеству принадлежащих им квартир и жилых домов".

Льгота также сохранится для пенсионеров, инвалидов и ряда других уязвимых категорий. "Они не уплачивают налог на недвижимость в отношении одной квартиры. Например, если пенсионеру на праве собственности принадлежит две и более квартир, то только одна из них льготируется. Аналогичный подход предусмотрен в отношении жилых домов, принадлежащих такой категории лиц. Если у пенсионера есть и жилой дом, и квартира, то они налогом не облагаются. Он начинает действовать только при наличии второго объекта, - пояснил начальник главного управления. - Пенсионеры не оплачивают налог на недвижимость в отношении любого количества принадлежащих им садовых домиков, гаражей, дач и машиномест".