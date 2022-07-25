В МНС рассказали об эффективности транспортного налога

В пресс-службе Министерства по налогам и сборам рассказали об эффективности транспортного налога, сообщает БЕЛТА.

До введения транспортного налога физлицами уплачивалась государственная пошлина за выдачу разрешения на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении. В 2020 году сумма такого платежа в бюджет от физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, составила Br99,8 млн. Согласно данным УП "Белтехосмотр", представленным в МНС в целях администрирования льгот по транспортному налогу, количество таких плательщиков государственной пошлины составило 505,2 тыс. человек.

С 2021 года взамен государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении введен транспортный налог, плательщиками которого также признаются физические лица, в том числе являющиеся индивидуальными предпринимателями. Транспортный налог за 2021 год подлежит уплате в 2 этапа: в 2021 году авансовый платеж в размере Br29 либо Br20 (в зависимости от типа транспортного средства) и в 2022 году доплата до полной годовой суммы налога.

Таким образом, за 2021 год 1842,1 тыс. плательщиков предъявлен к уплате транспортный налог в общем размере Br194,2 млн, в том числе в 2021 году авансовый платеж в размере Br42,2 млн, в 2022 году - доплата Br152 млн.

По сравнению с государственной пошлиной отмечается рост вовлеченных в налогообложение плательщиков в 3,6 раза. Суммы платежей возросли в 1,9 раза, что объективно вызвано значительным изменением налоговых ставок и льгот по транспортному налогу по сравнению с государственной пошлиной. Ставки транспортного налога снижены по сравнению с государственной пошлиной на 30-50%.

Например, ставка госпошлины за легковой автомобиль массой от 1,5 до 2 т составляла 6 базовых величин, что в размере базовой величины 2020 года составляло Br162. Сейчас ставка транспортного налога за легковой автомобиль массой от 1,5 до 1,75 т составляет Br81, а массой от 1,75 до 2 т - Br102.

Также в отличие от госпошлины ставки налога понижены на 50% для физлиц, являющихся пенсионерами по возрасту, на 25% - для инвалидов 3 группы. От уплаты транспортного налога освобождаются транспортные средства, выпущенные до 1992 года, и уплата транспортного налога не производится за периоды, за которые физическими лицом ранее была уплачена государственная пошлина.