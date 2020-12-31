В мире зарегистрировали не более 50 повторных случаев COVID-19

В мире не более 50 человек повторно заразились коронавирусом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"При значительном нарушении иммунной системы человека у него может быть повторное заболевание. Таких заболеваний в мире единицы. Сегодня насчитывается во всем мире из всего огромного количества зарегистрированных переболевших не более 50 человек", - рассказала Попова в эфире "России 24".