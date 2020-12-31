В мире зарегистрировали не более 50 повторных случаев COVID-19
РИА Новости 18 0
В мире не более 50 человек повторно заразились коронавирусом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"При значительном нарушении иммунной системы человека у него может быть повторное заболевание. Таких заболеваний в мире единицы. Сегодня насчитывается во всем мире из всего огромного количества зарегистрированных переболевших не более 50 человек", - рассказала Попова в эфире "России 24".
также
-
В мире зарегистрировали не более 50 повторных случаев COVID-19
-
Более 563 тысяч пациентов заразились коронавирусом в мире за сутки
-
Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 30 декабря
-
В мире за сутки зарегистрировали более 444 тысяч случаев заражения коронавирусом
-
Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 29 декабря