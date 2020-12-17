В мире за сутки зарегистрировали более 585 тысяч случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 72,19 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 585 тыс. Согласно опубликованным в среду данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов выросло более чем на 11,4 тыс., превысив 1,63 млн.

Более 45% всех случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на Северную и Южную Америку (266 581), на втором месте - регион Европы (237 526), на третьем - Юго-Восточная Азия (37 151).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 16 245 376. Далее следуют Индия (9 932 547), Бразилия (6 927 145), Россия (2 734 454), Франция (2 350 207), Великобритания (1 888 120), Италия (1 870 576), Испания (1 762 212), Аргентина (1 503 222), Колумбия (1 434 516), Германия (1 379 238) и Мексика (1 255 974).