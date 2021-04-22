0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

COVID-19

В мире за сутки выявлено почти полмиллиона случаев COVID-19

regnum.ru 97 0

В мире за сутки выявлено почти полмиллиона случаев COVID-19

В мире за последние сутки выявлено 482 229 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 6265 больных COVID-19. Об этом сообщает 21 апреля Всемирная организация здравоохранения.

Согласно последним данным, всего за период с начала пандемии в мире выявлено уже 142 238 073 носителя коронавирусной инфекции, подтверждено 3 032 124 случая летального исхода от заболевания.

0
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿