В мире за сутки выявлено почти полмиллиона случаев COVID-19
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В мире за последние сутки выявлено 482 229 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 6265 больных COVID-19. Об этом сообщает 21 апреля Всемирная организация здравоохранения.
Согласно последним данным, всего за период с начала пандемии в мире выявлено уже 142 238 073 носителя коронавирусной инфекции, подтверждено 3 032 124 случая летального исхода от заболевания.
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