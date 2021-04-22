В мире за сутки выявлено почти полмиллиона случаев COVID-19

В мире за последние сутки выявлено 482 229 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 6265 больных COVID-19. Об этом сообщает 21 апреля Всемирная организация здравоохранения.

Согласно последним данным, всего за период с начала пандемии в мире выявлено уже 142 238 073 носителя коронавирусной инфекции, подтверждено 3 032 124 случая летального исхода от заболевания.