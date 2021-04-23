В мире за сутки выявили более 874 тысяч заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 143,44 млн, увеличившись за сутки более чем на 874 тыс. Согласно опубликованным в четверг данным Всемирной организации здравоохранения, число летальных исходов возросло более чем на 14 тыс., превысив 3,05 млн.

По состоянию на 19:02 22 апреля в ВОЗ поступили сведения о 143 445 675 инфицированных и 3 051 736 умерших. Число заразившихся увеличилось на 874 381, умерших - на 14 033.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами.

Более 37% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Юго-Восточную Азию (329 450), на втором месте - Европа (242 407), на третьем - Северная и Южная Америка (218 907).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 31 466 876. Далее следуют Индия (15 930 965), Бразилия (14 043 076), Франция (5 291 461), Россия (4 736 121), Турция (4 446 591), Великобритания (4 395 707), Италия (3 904 899), Испания (3 446 072), Германия (3 217 710), Аргентина (2 743 620) и Польша (2 731 256).