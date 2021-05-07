В мире за сутки выявили более 847 тысяч заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 154,81 млн, увеличившись за сутки более чем на 847 тыс. Согласно опубликованным в четверг данным Всемирной организации здравоохранения, число летальных исходов возросло более чем на 14,7 тыс., превысив 3,23 млн.

По состоянию на 16:39 6 мая в ВОЗ поступили сведения о 154 815 600 инфицированных и 3 236 104 умерших. Число заразившихся увеличилось на 847 537, летальных исходов - на 14 777.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения об инфицированных и умерших, предоставляемые государствами.

Более половины случаев заражения за минувшие сутки пришлось на регион Юго-Восточной Азии (432 620), в который ВОЗ включает также Индию, на втором месте - Северная и Южная Америка (197 431), на третьем - Европа (152 293).

Больше всего подтвержденных случаев инфицирования зарегистрировано в США - 32 167 970. Далее следуют Индия (21 077 410), Бразилия (14 856 888), Франция (5 616 180), Турция (4 955 594), Россия (4 855 128), Великобритания (4 425 944), Италия (4 070 400), Испания (3 551 262), Германия (3 473 503), Аргентина (3 047 417) и Колумбия (2 919 805). Случаев смерти больше всего в США - 572 987, вторую строчку занимает Бразилия (411 588), третью - Индия (230 168). Далее следуют Мексика (217 740), Великобритания (127 570), Италия (122 005), Россия (112 246), Франция (104 914), Германия (84 126), Испания (78 566), Колумбия (75 627) и Иран (73 568).