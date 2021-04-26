В мире за сутки выявили более 830 тысяч заразившихся коронавирусом

По состоянию на 19:00 25 апреля в ВОЗ поступили сведения о 146 054 107 инфицированных и 3 092 410 умерших. Число заразившихся увеличилось на 830 806, умерших - на 12 940.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами.

Более 44% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Юго-Восточную Азию (365 986), на втором месте - Северная и Южная Америка (228 852), на третьем - Европа (165 146).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 31 656 636. Далее следуют Индия (16 960 172), Бразилия (14 237 078), Франция (5 390 187), Россия (4 762 569), Турция (4 591 416), Великобритания (4 403 174), Италия (3 949 517), Испания (3 456 886), Германия (3 287 418), Аргентина (2 824 652) и Польша (2 758 856).