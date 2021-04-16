В мире за сутки выявили более 805 тысяч заразившихся коронавирусом

По состоянию на 16:32 15 апреля в ВОЗ поступили сведения о 137 866 311 инфицированных и 2 965 707 умерших. Число заразившихся увеличилось на 805 444, умерших - на 13 036.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 33% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Европу (266 469), на втором месте - Северная и Южная Америка (242 607), на третьем - Юго-Восточная Азия (213 929).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 31 029 700. Далее следуют Индия (14 074 564), Бразилия (13 599 994), Франция (5 069 999), Россия (4 675 153), Великобритания (4 378 309), Турция (4 025 557), Италия (3 809 193), Испания (3 387 022), Германия (3 073 442), Польша (2 642 242) и Аргентина (2 579 000).