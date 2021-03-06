В мире за сутки выявили более 425 тысяч случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 115,28 млн, увеличившись за сутки более чем на 425 тыс. Согласно опубликованным в пятницу данным Всемирной организации здравоохранения, число летальных исходов возросло более чем на 9,5 тыс., превысив 2,56 млн.

По состоянию на 17:47 мск 5 марта в ВОЗ поступили сведения о 115 289 961 инфицированном и 2 564 560 умерших. Число заразившихся увеличилось на 425 675, умерших - на 9 561.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 41% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходятся Европу (178 102), на втором месте - Северная и Южная Америка (173 607), на третьем - Восточное Средиземноморье (35 508).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 28 468 736. Далее следуют Индия (11 173 761), Бразилия (10 718 630), Россия (4 301 159), Великобритания (4 201 362), Франция (3 768 799), Испания (3 142 358), Италия (2 999 119), Турция (2 746 158), Германия (2 482 522), Колумбия (2 262 646) и Аргентина (2 130 087).