В мире за сутки выявили более 403 тысяч случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 103,36 млн, увеличившись за сутки более чем на 403 тыс. Согласно опубликованным в среду данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов возросло более чем на 12,1 тыс., превысив 2,24 млн.

По состоянию на 17:59 мск 3 февраля в ВОЗ поступили сведения о 103 362 039 инфицированных и 2 244 713 умерших. Число заразившихся увеличилось на 403 263, умерших - на 12 120.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более половины случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Северную и Южную Америку (202 291), на втором месте - регион Европы (134 985), на третьем - Юго-Восточная Азия (24 035).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 26 055 512. Далее следуют Индия (10 777 284), Бразилия (9 229 322), Россия (3 901 204), Великобритания (3 852 627), Франция (3 172 126), Испания (2 705 001), Италия (2 570 608), Турция (2 492 977), Германия (2 237 790), Колумбия (2 104 506) и Аргентина (1 943 548).