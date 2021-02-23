В мире за сутки выявили более 338 тысяч случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 111,1 млн, увеличившись за сутки более чем на 338 тыс. Согласно опубликованным в понедельник данным Всемирной организации здравоохранения, число летальных исходов возросло более чем на 7,5 тыс., превысив 2,46 млн.

По состоянию на 16:15 22 февраля в ВОЗ поступили сведения о 111 102 016 инфицированных и 2 462 911 умерших. Число заразившихся увеличилось на 338 118, умерших - на 7 580.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более половины случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Северную и Южную Америку (169 352), на втором месте - регион Европы (102 325), на третьем - Юго-Восточная Азия (27 040).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 27 773 047. Далее следуют Индия (11 005 850), Бразилия (10 139 148), Россия (4 177 330), Великобритания (4 115 513), Франция (3 543 295), Испания (3 121 687), Италия (2 809 246), Турция (2 638 422), Германия (2 390 928), Колумбия (2 222 018) и Аргентина (2 060 625).