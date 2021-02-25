В мире за сутки выявили более 326 тысяч случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 111,76 млн, увеличившись за сутки более чем на 326 тыс. Согласно опубликованным в среду данным Всемирной организации здравоохранения, число летальных исходов возросло более чем на 8,3 тыс., приблизившись к 2,48 млн.

По состоянию на 18:48 24 февраля в ВОЗ поступили сведения о 111 762 965 инфицированных и 2 479 678 умерших. Число заразившихся увеличилось на 326 531, умерших - на 8 384.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 44% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на регион Европы (145 376), на втором месте - Северная и Южная Америка (112 442), на третьем - Восточное Средиземноморье (30 918).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 27 883 560. Далее следуют Индия (11 030 176), Бразилия (10 195 160), Россия (4 200 902), Великобритания (4 134 643), Франция (3 566 830), Испания (3 161 432), Италия (2 832 162), Турция (2 655 633), Германия (2 402 818), Колумбия (2 229 663) и Аргентина (2 077 228).