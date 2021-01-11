В мире за сутки коронавирусом заразились более 790 тысяч человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за сутки увеличилось более чем на 790 тысяч и превысило 88,38 млн. Такие данные были опубликованы в воскресенье Всемирной организацией здравоохранения.

10 января по состоянию на 17:42 мск сообщалось о 88 383 771 инфицированном и 1 919 126 умерших. Число заразившихся увеличилось на 790 456, умерших - на 12 454.

Отмечается, что более 56% случаев заражения приходятся на Северную и Южную Америку (444 146), на втором месте - регион Европы (229 818), на третьем - Юго-Восточная Азия (49 589).

Больше всего подтвержденных случаев инфицирования зарегистрировано в США - 21 761 186. Далее следуют Индия (10 450 284), Бразилия (8 013 708), Россия (3 401 954), Великобритания (3 017 413), Франция (2 721 692), Италия (2 257 866), Испания (2 025 560), Германия (1 908 527), Колумбия (1 755 568), Аргентина (1 703 352) и Мексика (1 507 931).