В мире за сутки более 413 тысяч человек заразились коронавирусом

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 106,99 млн, увеличившись за сутки более чем на 413 тыс. Такие данные приводит 11 февраля Всемирная организация здравоохранения.

По состоянию на 19:01 11 февраля в ВОЗ поступили сведения о 106 991 090 инфицированных и 2 347 015 умерших. Число заразившихся увеличилось на 413 858, умерших - на 12 787.

Более 44% случаев инфицирования за минувшие сутки зафиксировано в Северной и Южной Америке (185 832), на втором месте - Европа (160 815), на третьем - Восточное Средиземноморье (24 861).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 26 923 756. Далее следуют Индия (10 871 294), Бразилия (9 599 565), Россия (4 027 748), Великобритания (3 985 165), Франция (3 328 987), Испания (3 023 601), Италия (2 668 266), Турция (2 556 837), Германия (2 310 233), Колумбия (2 166 904) и Аргентина (1 993 295).