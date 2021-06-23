В мире за неделю коронавирусом заразились более 2,5 млн человек

Более 2,5 млн случаев заражения коронавирусом и более 64 тыс. летальных исходов зарегистрировано в мире на прошлой неделе. По сравнению с предыдущими семью днями заболеваемость снизилась на 6%, а смертность - на 12%, сообщили в ВОЗ.

За неделю в мире было зарегистрировано 2 520 684 новых заразившихся и 64 075 летальных исходов. По состоянию на 20 июня, с начала пандемии всего насчитывалось 177 866 160 случаев инфицирования и 3 857 974 случая смерти пациентов.

Заболеваемость снизилась в Юго-Восточной Азии (на 21%) и Европе (на 6%). При этом рост отмечается в Африке на 39% и Восточном Средиземноморье на 2%. Смертность на африканском континенте увеличилась на 38%, а в Восточном Средиземноморье на 2%, но сократилась в Юго-Восточной Азии (на 26%), Европе (на 12%) и Западно-Тихоокеанском регионе (на 9%).

По сведениям ВОЗ, пока не удается остановить распространение некоторых штаммов коронавируса, отнесенных к "вариантам, вызывающим обеспокоенность". Например, так называемый британский штамм присутствует в 170 странах, бразильский проник на территорию 71 государства. Индийский расширил свою географию до 85. Отмечается, что последний вариант из-за высокой заразности может стать доминирующей разновидностью SARS-CoV-2, если нынешняя тенденция продолжится.