В мире вторую неделю выявляют свыше 4,5 млн заболевших COVID-19

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за последние семь дней увеличилось на 4,6 млн. Это на 0,3 млн меньше, чем неделей ранее, следует из подсчетов ТАСС.

Смертность при этом немного выросла: за семь дней в мире умерли 68,8 тыс. заболевших, что на 2,2 тыс. превысило показатели предыдущего аналогичного периода. Число смертей из-за коронавируса уже пятую неделю подряд превышает 60 тыс.

В странах Северной Америки на фоне очередного подъема заболеваемости растет и смертность. В Мексике, где 19 августа был достигнут новый максимум по числу заразившихся за сутки - 28,9 тыс., число регистрируемых летальных исходов выросло до уровня февраля. В среднем на этой неделе власти сообщали примерно о 700 умерших в сутки, но в четверг стало известно сразу о 940 смертях.

В США число летальных исходов за один день впервые с марта превысило тысячу. При этом ситуация с распространением инфекции стабилизируется: если на прошлой неделе заболеваемость выросла более чем на 20%, то на этой - менее чем на 10%. Однако количество выявляемых случаев заражения в полтора раза превышает показатели конца июля.

Новая вспышка развивается и в Канаде, хотя и медленнее, чем раньше: за последние семь дней число новых случаев увеличилось всего в 0,2 раза против 2,5 раза неделей ранее.

В странах Азии продолжается новая волна эпидемии. Так, в Иране впервые с начала пандемии зарегистрировали более 50 тыс. заболевших за один день, а смертность в пять раз превышает уровень начала лета. На Филиппинах менее чем за месяц заболеваемость выросла вдвое, до 16 тыс. случаев в сутки. Аналогичный рост показала смертность - до 300 летальных исходов ежедневно. Схожая ситуация складывается в Малайзии, где вновь обновился максимум по количеству заразившихся.

В странах, где заболеваемость уже идет на спад, смертность остается на высоком уровне. Так, в Турции, несмотря на снижение числа новых случаев, она в четыре раза превышает июльские показатели, а в Индонезии, в которой темпы распространения инфекции упали более чем вдвое, по-прежнему регистрируют 1,3 тыс. смертей в день - больше, чем где бы то ни было в мире в данный момент.

Несмотря на то что в большинстве стран Западной Европы, которую очередная волна коронавируса накрыла в начале лета, ситуацию удалось стабилизировать, кое-где число новых случаев остается очень высоким, а где-то начинаются и новые серьезные вспышки. При этом отличительной чертой нового подъема заболеваемости в этом регионе стала низкая смертность, которую в ЕС связывают с большой долей привившихся. Если в Испании число выявляемых случаев по сравнению с июльскими максимумами снизилось втрое, примерно до 13 тыс. в сутки, то во Франции оно снижается очень медленно и по-прежнему держится выше 20 тыс. в день.

Показатель начал расти в Великобритании - там заболеваемость за неделю выросла сразу на 10%, а в пятницу стало известно более чем о 37 тыс. инфицированных, что стало максимумом с конца июля. В Германии же рост составил сразу 50%, хотя там регистрируют в 4,5 раза меньше заболевших - немногим больше 8 тыс.