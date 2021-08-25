В мире свыше 68 тыс. человек умерли от COVID-19 за неделю

Более 4,5 млн человек заразились коронавирусом в мире за минувшую неделю и более 68 тыс. умерли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на еженедельный эпидемический бюллетень Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Сообщения о более 4,5 млн новых случаев заражения поступили за неделю (16-22 августа)", - говорится в сообщении. - Об увеличении числа новых случаев соответственно на 20% и 8% по сравнению с предыдущей неделей проинформировали Западно-Тихоокеанский регион и Америка". Вместе с тем, как отметили в организации, в Юго-Восточной Азии и Восточном Средиземноморье заболеваемость уменьшилась на 16% и 10% соответственно. Рост летальных исходов отмечен в Европе (на 11%) и Америке (на 10%), тогда как их число уменьшилось в Африке (на 11%) и ЮВА (на 10%).

За семь дней в мире было выявлено 4 525 863 заразившихся - это более чем на 80 тыс. превышает показатели предшествующих семи дней (4 444 632). За минувшую неделю известно о 68 339 случаях смерти, что более чем на 1,8 тыс. больше уровня предшествовавшей недели (66 506). На 22 августа всего в мире насчитывалось 211 288 358 случаев инфицирования. С начала пандемии умерли 4 422 666 человек. В ВОЗ оценивают заболеваемость за неделю как "стабильную после почти двух месяцев роста".

В Европе с 16 по 22 августа заразились свыше 1,16 млн человек и умерли более 11 тыс. В Северной и Южной Америке зафиксировано свыше 1,6 млн новых случаев инфицирования и более 21 тыс. смертей. В Юго-Восточной Азии выявлено свыше 614 тыс. заразившихся, умерли более 17 тыс. человек. О самом большом числе инфицированных за неделю в ВОЗ сообщили США (1 020 072). Затем идут Иран (251 610), Индия (231 658), Великобритания (219 919) и Бразилия (209 099).

Штамм коронавируса дельта, который был обнаружен в Индии в октябре 2020 года, расширил свою географию с 148 до 163 стран.