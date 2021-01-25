В мире коронавирусом за сутки заразились более 577 тысяч человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за сутки увеличилось более чем на 577 тыс. и превысило 97,46 млн. Такие данные были опубликованы в воскресенье Всемирной организацией здравоохранения.

По состоянию на 17:43 мск в субботу в ВОЗ поступили сведения о 97 464 094 инфицированных и 2 112 689 умерших. Число заразившихся увеличилось на 577 301, умерших - на 13 688.

Отмечается, что более 56% случаев инфицирования приходятся на Северную и Южную Америку (323 950), на втором месте - регион Европы (166 047), на третьем - Юго-Восточная Азия (29 198).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 24 604 325. Далее следуют Индия (10 654 533), Бразилия (8 753 920), Россия (3 719 400), Великобритания (3 617 463), Франция (2 985 259), Испания (2 456 675), Италия (2 455 185), Германия (2 134 936), Колумбия (1 987 418), Аргентина (1 853 830) и Мексика (1 732 290).