Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Здоровье

В Минздраве за 2022 год приняли 29 решений об изъятии из обращения лекарственных средств

13 0

В Минздраве за 2022 год приняли 29 решений об изъятии из обращения лекарственных средств

Министерство здравоохранения Беларуси изъяло из продажи ряд некачественных препаратов, об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе ведомства.

Благодаря строгой системе контроля качества лекарств в республике фальшивые лекарства и препараты, не соответствующие стандартам, в большинстве случаев удается обнаружить еще до поступления в продажу. А если они и попали на прилавки, то ненадолго.

За прошлый год Минздрав изъял из обращения 29 препаратов, 21 из которых не успел поступить в продажу. Также по результатам проверок было решено приостановить реализацию и медприменение 65 лекарственных средств (из них только пять были в обращении). А 60 препаратов получили повторное разрешение на реализацию в аптеке.

minsknews.by

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿