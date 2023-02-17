В Минздраве за 2022 год приняли 29 решений об изъятии из обращения лекарственных средств

Министерство здравоохранения Беларуси изъяло из продажи ряд некачественных препаратов, об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе ведомства.

Благодаря строгой системе контроля качества лекарств в республике фальшивые лекарства и препараты, не соответствующие стандартам, в большинстве случаев удается обнаружить еще до поступления в продажу. А если они и попали на прилавки, то ненадолго.

За прошлый год Минздрав изъял из обращения 29 препаратов, 21 из которых не успел поступить в продажу. Также по результатам проверок было решено приостановить реализацию и медприменение 65 лекарственных средств (из них только пять были в обращении). А 60 препаратов получили повторное разрешение на реализацию в аптеке.

minsknews.by