В Минздраве за 2022 год приняли 29 решений об изъятии из обращения лекарственных средств
13 0
Министерство здравоохранения Беларуси изъяло из продажи ряд некачественных препаратов, об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе ведомства.
Благодаря строгой системе контроля качества лекарств в республике фальшивые лекарства и препараты, не соответствующие стандартам, в большинстве случаев удается обнаружить еще до поступления в продажу. А если они и попали на прилавки, то ненадолго.
За прошлый год Минздрав изъял из обращения 29 препаратов, 21 из которых не успел поступить в продажу. Также по результатам проверок было решено приостановить реализацию и медприменение 65 лекарственных средств (из них только пять были в обращении). А 60 препаратов получили повторное разрешение на реализацию в аптеке.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
Раскрыт простой способ сохранить зрение при длительной работе за компьютером
-
В Минздраве за 2022 год приняли 29 решений об изъятии из обращения лекарственных средств
-
Коллега «парит» на рабочем месте. Что делать?
-
Более трети случаев бешенства в 2022 году среди животных приходится на Могилевскую область
-
Богдан: нужно больше информировать население о возможностях электронного рецепта