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В Минздраве утвердили график работы медучреждений в выходные и праздничные дни

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В Минздраве утвердили график работы медучреждений в выходные и праздничные дни

 Министерстве здравоохранения Беларуси утвержден график работы больниц и поликлиник в Минске и регионах в предстоящие выходные и праздничные дни, передает агентство «Минск-Новости». 

По словам начальника отдела организации медицинской защиты при чрезвычайных ситуациях Министерства здравоохранения Республики Беларусь Александра Пантюхова, все медучреждения в праздничные дни переведены на усиленный режим работы.

Согласно утвержденному в Минздраве графику, организации здравоохранения будут работать:

25 декабря – по графику праздничного дня; 31 декабря – по графику субботнего дня; 1 января – по графику праздничного дня; 2 января – по графику выходного дня; 7 января – по графику праздничного дня.
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