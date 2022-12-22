В Минздраве утвердили график работы медучреждений в выходные и праздничные дни

Министерстве здравоохранения Беларуси утвержден график работы больниц и поликлиник в Минске и регионах в предстоящие выходные и праздничные дни, передает агентство «Минск-Новости».

По словам начальника отдела организации медицинской защиты при чрезвычайных ситуациях Министерства здравоохранения Республики Беларусь Александра Пантюхова, все медучреждения в праздничные дни переведены на усиленный режим работы.

Согласно утвержденному в Минздраве графику, организации здравоохранения будут работать: