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Здоровье

В Минздраве рассказали, при каких условиях можно получить бесплатную попытку ЭКО

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В Минздраве рассказали, при каких условиях можно получить бесплатную попытку ЭКО

Главный специалист отдела помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Леонид Недень в YouTube-проекте БелТА "По факту: решения Первого" рассказал, при каких условиях можно получить бесплатную попытку ЭКО - экстракорпорального оплодотворения.

"Предоставляется одна бесплатная попытка супружеским парам на основании, что есть показания для проведения ЭКО. Должны отсутствовать противопоказания, а возраст супруги не должен превышать 40 лет", - сказал Леонид Недень. Кроме того, одним из условий является гражданство Республики Беларусь.

Специалист Минздрава отметил, что ЭКО проводится в государственных организациях здравоохранения: РНПЦ "Мать и дитя", Городской роддом №2 Минска, Гомельский областной диагностический медико-генетический центр с консультацией "Брак и семья". "Данная программа начала работать в 2021 году. И в 2021-м супружеским парам выполнено 884 ЭКО. В 2022 году, по оперативной информации, начато около 2 тыс. циклов ЭКО. Эффективность применения - более 36%. Оказание доступно, очереди на данный момент нет", - заключил Леонид Недень.

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